Biagio Antonacci accusato di plagio

La SIAE ha deciso di sospendere provvisoriamente la distribuzione dei diritti d'autore del brano "Mio fratello" di Biagio Antonacci " fino alla risoluzione definitiva della controversia " tra il cantante e il musicista Lenny de Luca che l’ha accusato di plagio perché a parere suo e dei legali che lo assistono esiste una " palese coincidenza di ben 8 battute " nella melodia e in particolare nel ritornello tra la canzone “Mio fratello” di Antonacci, uscita nel 2017, e “ Sogno d'amore ”, un brano depositato in SIAE da Lenny de Luca nel 2005.

Nella lettera di diffida inviata nell'ottobre scorso ad Antonacci con richiesta di riconoscimento dei diritti d'autore, De Luca spiegava di aver prova di aver “proposto” il suo brano ad Adriano Celentano e di aver " sottoscritto un contratto in esclusiva con la società Editore ViaMeda srl-RadioRama, facente capo al cantante Eros Ramazzotti ", depositando, poi nuovamente la canzone nel 2012.