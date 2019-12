Bianca Atzei incinta di Stefano Corti? Il gossip sulla coppia

Bianca Atzei è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per via di alcune indiscrezioni divulgate da Diva e donna. Il noto rotocalco di cronaca rosa ha lanciato il rumor secondo cui la cantante originaria di Milano e classe 1987 sarebbe in attesa della cicogna. L'artista, al momento, convive felicemente insieme al nuovo fidanzato, nel Milanese.

Secondo quanto spifferato nel nuovo numero di Diva e donna - disponibile in edicola a partire dal 23 dicembre- Bianca e la sua nuova fiamma, Stefano Corti, starebbero mantenendo il massimo riserbo su una presunta gravidanza della Atzei. L'ex fiamma di Max Biaggi aveva palesato, in passato, il desiderio di raggiungere la maternità, un sogno che potrebbe esaudire proprio insieme all'inviato de Le iene, il quale è già padre di Gabriele.

Stefano Corti e Bianca Atzei: amore a prima vista

Galeotto per la coppia era stato il primo incontro, avvenuto ad un concerto che Anna Tatangelo aveva tenuto di recente insieme a Gigi D'Alessio. O almeno questo è stando a quanto emerso in un'intervista rilasciata dalla Atzei al settimanale Confidenze. “Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo- aveva fatto sapere la Atzei-. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”. “Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo - aggiungeva la Atzei, rivelando così come fosse riuscito l'inviato a fare breccia nel suo cuore-.Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita”. Per l'artista non è stato facile cambiare pagina, in amore: “Non me lo aspettavo. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto”.

E ora, tra le pagine di Diva e donna, emergono dei nuovi dettagli sulla love-story della Atzei, che potrebbe essere vicina all'ennesima svolta nella sua vita. “La notizia è segretissima, ma si dice che entrambi siano al settimo cielo”, fa sapere la fonte, sulla presunta gravidanza della cantante milanese, Atzei. “Un giorno vorrei una mia famiglia, con dei bambini a cui raccontare le emozioni belle che ho vissuto, la gente ai concerti che canta le mie canzoni”, dichiarava in una sua vecchia intervista la cantante lombarda.

