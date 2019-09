Bianca Atzei su Instagram la dolce dedica al bassista Ronny Aglietti

La cantante Bianca Atzei, nome d’arte di Veronica Atzei, dopo aver pubblicato diversi singoli con l’etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, è diventata famosa per aver partecipato al Festival di Sanremo 2015 con il brano "Il solo al mondo" e nel 2017, invece con il pezzo "Ora esisti solo tu" ha continuato a godersi il suo successo dopo l’uscita del tormentone estivo "La mia bocca".

Bianca, milanese di nascita fidanzata con il giornalista de Le Iene, Stefano Corti, in passato ha dovuto affrontare un periodo un pochino difficile, infatti, in un’ intervista rilasciata tempo fa alla rivista “Starbene” la cantante racconta il suo dramma vissuto nel 2015 precisamente durante il Festival di Sanremo: “Una notte mi sono svegliata molto agitata, avevo la tachicardia, ma tutti invece pensavano che fosse l’ansia per il debutto. Io invece pensavo che c’era qualcosa di strano. Conclusa la gara, la situazione è peggiorata. Così sono corsa all’ospedale e subito dopo gli esami ricordo lo sguardo serio del medico che mi ha preso da parte e mi ha detto che avrebbe dovuto operarmi d’urgenza, avevo un forame perivalvolare” . Ha raccontato la cantante alla rivista, il quale ha poi aggiunto: “E’ un difetto congenito, ci ho messo un bel po’ a riprendermi psicologicamente, mi sentivo più fragile. Allora mi sono presa del tempo e la musica mi ha aiutata!” . A risolvere il problema cardiaco della giovane 32enne è stata una protesi d’acciaio che ora con tanto entusiasmo e grinta partecipa ai concerti in tutta l’Italia.