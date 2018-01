Bianca Balti cancella le foto con il marito. Matrimonio finito?

"Il 2017 è stato un anno triste, a volte difficile, ma così felice e buono", con queste parole Bianca Balti ha salutato l'anno appena passato e ha abbracciato quello da poco iniziato.

Ma le sue parole hanno fatto storcere il naso a molti che, incuriositi, hanno sbirciato sui profili social della bellissima modella. E andando a guardare con attenzione, in effetti, c'è un particolare che balza subito agli occhi. Bianca Balti ha cancellato tutte le foto con il marito Matthew McRae. I due si erano sposati soltanto la scorsa estate a sud di Los Angeles e nel 2015 avevano accolto nelle loro vite la loro primogenita.

Sul profilo Instagram della Balti, quindi, non c'è più alcuna foto con il marito. E anche lo scatto di tutta la famiglia al completo con la didascalia "Forever family..." è scomparsa. Per questo motivo, per gli utenti non è stato difficile ipotizzare che il loro matrimonio sia finito e nelle ultime ore hanno bombardato di domande la modella lodigiana.

Per il momento, però, Bianca Balti al continuo chiedere "dov'è tuo marito?" non ha ancora risposto. Si spera, nella peggiore delle ipotesi, che i due stiano soltando cercando di superare una crisi.