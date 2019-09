Bianca Balti scatenata sui social: la sexy modella ha il Milan nel cuore

Bianca Balti è una supermodella italiana che ha una grande passione: il Milan. La 35enne di Lodi, infatti, ha tempestato la sua pagina Instagram con una serie di Stories durante il derby contro l'Inter. Bianca ha infiammato la Stracittadina, forse una delle più belle del mondo, con alcuni commenti pepati e al veleno nei confronti dei cugini nerazzurri che alla fine l'hanno spuntata per 2-0 in uno dei derby più divertenti degli ultimi anni.

Bianca nel corso della sua carriera ha maturato tante esperienze ed è molto attiva sui social: la bellezza lombarda vanta oltre un milione di follower su Instagram e ai suoi tanti seguaci, di fede rossonera, ha voluto mandare un accorato appello: "Non ditemi che porto sfiga perché finché sono stata allo stadio (dovevo andare ad una cena di lavoro) l’Inter miracolosamente non ha piazzato tre palle in porta".

La Balti ha anche posato con l'icona del Milan, uno dei più grandi difensore della storia del calcio: Paolo Maldini, attuale dirigente della nuova proprietà targata Elliott. Bianca, questa volta, non ha portato bene ai colori rossoneri ma il suo numero di seguaci, già molto nutrito, ha subito una piccola impennata dopo il derby di sabato sera e c'è da giurare che non siano solo del Milan i suoi tanti fan che non perdono tempo per mettere like e commentare le sue sexy istantanee che la ritraggono in momenti della vita quotidiana o lavorativa.