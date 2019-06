Bianca Berlinguer commossa per le parole di Corona sul padre

Non ce l'ha fatta a trattenere l'emozione. Bianca Belringuer si lascia andare alla commozione durante l'ultima puntata di Carta Bianca. A 35 anni esatti dalla morte del padre, Enrico, la conduttrice ascolta commossa il ricordo di Mauro Corona. Lo scrittore, ospite fisso della trasmissione della Berlinguer, elogia l'ex segretario del partito comunista: " Una persona a cui volevamo bene e a cui vogliamo bene anche adesso" . Poi Corona parla della morte di Berlinguer: " Ha lasciato un ricordo dolce ed emozionante. E nessuno lo ha dimenticato ". Dopo le parole dello scrittore in studio è partito un lungo applauso. E proprio durante l'applauso la Berlinguer si è commossa. Così, prima di dare il via alla trasmissione ha voluto commentare le parole di Corona: " Mi avete fatto commuovere - ha affermato la conduttrice con la voce rotta dall'emozione - Adesso dobbiamo andare avanti". Spesso tra Corona e la Berlinguer va in onda un siparietto in perfetto stile "casa Vianello ". Questa volta però le battutine e i sorrisi hanno lasciato il posto a qualcosa di più profondo che ha colpito il pubblico in studio. Di certo la Berlinguer non dimenticherà facilmente le parole con cui Corona ha ricordato il padre Enrico scomparso drammaticamente dopo un comizio di 35 anni fa.