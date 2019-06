Bianca Berlinguer "licenzia" Mauro Corona: non farà più parte del cast di Carta Bianca

Mauro Corona ieri sera non era presente alla penultima puntata di Carta Bianca. Bianca Berlinguer ha deciso di interrompere in anticipo il rapporto di collaborazione con lo scrittore e alpinista che faceva parte del cast fisso della trasmissione di Raitre. La giornalista ha preso questa decisione dopo che Mauro Corona ha sparato a zero su CartaBianca in un'intervista rilasciata a FQMagazine.

Queste le parole di Bianca Berlinguer: " Mi dispiace molto, ma da stasera Mauro Corona non sarà più con noi. Stamattina Corona in un'intervista ha dichiarato che a Carta Bianca gli è stato impedito in tutta questa stagione di parlare dello spopolamento della montagna. Io penso che nessuna trasmissione televisiva abbia dato tanto spazio a questi temi...Nella stessa intervista ha anche detto che non vedeva l'ora che queste ultime due puntate di Carta Bianca finissero per non partecipare più alla nostra trasmissione." .

La conduttrice di Carta Bianca non ha nascosto la sua delusione per il comportamento, a suo dire, scorretto di Corona e ha aggiunto: " Vista la scontentezza di Corona di partecipare a Carta Bianca così esplicitamente dichiarata, sono stata io ad anticipare la fine della sua presenza alle nostre due ultime trasmisssioni di quest'anno. Dopo aver sentito parole tanto sgradevoli nei confronti di Carta Bianca, ho preferito concludere questa collaborazione. Una decisione che si è resa inevitabile perché se mancano la fiducia e il rispetto reciproco proseguire sarebbe inutile e falso".

Si conclude, quindi, nel peggiore dei modi il sodalizio tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. I due, ogni martedì, hanno dato vita a Carta Bianca a irresistibili siparietti che hanno divertito il pubblico di Raitre. Mauro Corona replicherà alle parole di Bianca Berlinguer?