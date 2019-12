Bianca Guaccero spiazza a Detto fatto: "Ho un solo capezzolo"

Questo martedì, in data 3 dicembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Detto fatto, il talk-show di Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero, che ha ancora una volta visto quest'ultima catalizzare l'attenzione mediatica. Nello specifico, la showgirl nata a Bitonto e classe 1981, si è lasciata scappare delle esternazioni bollenti sul conto del suo lato A. Nel nuovo appuntamento tv, l'ex gieffino nonché opinionista fisso in trasmissione, Jonathan Kashanian, oltre ad aver rivelato un inaspettato gesto compiuto da Laura Pausini nei suoi riguardi, è tornato a parlare di quanto aveva riportato, in una precedente puntata, sul conto del seno della Guaccero. “Ieri mi hanno massacrato per i capezzoli di Bianca Guaccero“, ha fatto sapere Kashanian in diretta a Detto fatto. E alle ultime parole spese dall'ex concorrente del Grande fratello, la padrona di casa non ha esitato a ribattere: “In verità ne ho solo uno!”. Con l'ultima bollente esclamazione, Bianca è finita ancora una volta per spiazzare tutti, sia i presenti in studio che i telespettatori.

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian finiscono spesso sulle pagine di gossip di quotidiani e siti d'informazione nostrani. Con tono bonario, nell'ultima puntata, la Guaccero ha "accollato" al suo braccio destro, Kashanian, la colpa di aver mostrato le sue mutandine in televisione, riservando così un altro siparietto "compromettente" su Rai 2. Dopo essersi lasciata trasportare da Jonathan in una giravolta, la Guaccero ha, infatti, così parlato del collega a Detto fatto: “Chiedo scusa, ma io solitamente sono molto più seria. È colpa sua se faccio questi giri”. E, alla luce dei continui pettegolezzi lanciati dai media, che la vedono protagonista, Bianca ha poi aggiunto: “Devo dire grazie a Jonathan, se ogni volta finisco su tutti i blog!”.

Laura Pausini ringrazia Detto Fatto

L'opinionista Jonathan Kashanian ha rivelato, nello studio di Detto fatto, un gesto compiuto nei suoi riguardi da parte di Laura Pausini. “Per tutti i Vip che si sono lamentati per le cose che dico -ha esordito Jonathan, per poi confidare un retroscena che vede protagonista la nota cantante italiana di fama internazionale-, ci sono anche altri, molto ma molto famosi, che ci fanno i complimenti. Fra questi c’è persino Laura Pausini, che mi ha ringraziato attraverso un tweet al nostro programma Detto Fatto”. L'esperto di stile e immagine aveva sottolineato come la Pausini fosse riuscita negli anni a valorizzarsi: “Avevo parlato dei personaggi famosi che fanno dei loro difetti dei punti di forza e lei, col suo spazio tra i denti, è riuscita a fare questo! Lei ha scritto e mi ha detto grazie”.

