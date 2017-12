Biancaneve ragazzina di 80 anni (ma la sua voce era italiana)

Ha 80 anni ma è sempre una ragazzina, il sogno dei bambini, il simbolo della bontà che vince sulla cattiveria. A dire il vero di anni ne avrebbe anche di più, la prima edizione della fiaba creata dai fratelli Grimm è addirittura del 1812, ma 80 sono gli anni trascorsi da quando Walt Disney la portò sul grande schermo in quello che è il primo film di animazione realizzato a colori della storia del cinema. Film che regalò alla fanciulla perseguitata dalla strega cattiva Grimilde una popolarità globale immensa. «Snow White and the Seven Dwarfs», cioè «Biancaneve e i sette nani» viene proiettato in anteprima al Carthay Circle Theatre di Los Angelese il 21 dicembre 1937, ma ha dovuto aspettare il 4 febbraio 1938 per essere distribuito negli Stati uniti tutti. Nella sua storia ha incassato più di 935 milioni di dollari. Roba che potrebbe spaventare persino la strega Grimilde. Anche in Italia Biancaneve è arrivata nel 1938 alla Mostra del cinema di Venezia, e c’è un legame tra uno dei cartoni animati più famosi di tutti i tempi e l' Italia: la voce di Biancaneve, che apparteneva alla cantante Adriana Caselotti, di origini italiane, scomparsa a 80 anni nel gennaio del 1997. Aveva solo 18 anni quando Walt Disney la scelse tra 150 candidate comprese attrici famose come Deanna Durbin. Il padre Guido, maestro di canto, emigrato in America da Udine, le aveva dato le prime lezioni quando appena sapeva camminare e sin da bambina conosceva a memoria le maggiori opere liriche. La sorella Louise sarebbe diventata insegnante di canto di Maria Callas. Venne pagata 970 dollari per leggere i dialoghi e interpretare tutte le canzoni di Biancaneve. Diversi produttori offrirono a Adriana Casellotti, di sfruttare «la voce di Biancaneve» per fare pubblicità alla radio. Rifiutò sempre: «Non volevo - spiega - dare un dispiacere a Walt Disney». Ebbe invece qualche successo nel campo della lirica ma abbandonò le scene per sposarsi. Si sposò quattro volte e quattro volte rimase vedova. A portarla via fu un tumore. Roy Disney, figlio di Walt, disse: «Adriana era l’incarnazione di quel meraviglioso personaggio che era Biancaneve». la sua voce era lei.