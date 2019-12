Bicipiti e figli, così Gordon Ramsay si gode le feste

Tutti in pantaloncini rossi sotto il sole delle Maldive. Così il famoso chef pluristellato e star della tv Gordon Ramsay ha deciso di fare gli auguri ai suoi milioni di follower postando dalla splendida spiaggia di Amilla Fushi una tenera foto in cui posa a petto nudo insieme al figlio più piccolo Oscar, nato lo scorso aprile e al figlio maggiore Jack, 19 anni. I tre sono i maschi di famiglia e sfoggiano orgogliosamente lo stesso look, anche Oscar, di soli 8 mesi, che fatica a stare in piedi ed è teneramente sorretto dal papà e dal fratello.

Lo chef 53enne sfoggia con orgoglio i pettorali di cui dice di essere molto fiero. Gordon Ramsay, infatti, non ha mai fatto mistero di tenere moltissimo al suo aspetto fisico e di scaricare spesso la tensione derivante da mille impegni e imprevisti quotidiani sfogandosi con lunghe sessioni di addominali. E i risultati non solo si vedono anche quando è vestito, sempre con tshirt aderenti, ma lo chef inglese tiene in particolar modo che siano ben visti in tutto il loro vigore, dato che si mantiene in allenamento costante tutti i giorni. Da qui la scelta di posare a petto nudo e in pantaloncini rossi per la foto delle feste. Se il piccolo Oscar fa tenerezza, mentre l’altro figlio Jack è preso dallo scatto, è Ramsay quello che spicca di più nella foto grazie alla sua abbronzatura, ai pettorali scolpiti e ai capelli sempre biondissimi, o almeno vorrebbe spiccare di più, dato che, come gli scrivono in tanti sui social, " il piccolo Oscar ti ha praticamente rubato la scena, è troppo carino, non ti conviene posare con lui!" .

Intanto, come si vede in un'altra immagine postata da colui che si può ritenere uno degli chef più social in assoluto, famoso anche per aver aperto la pagina Instagram del figlio Oscar il giorno stesso in cui nacque qualche mese fa (oggi vanta quasi 200mila follower), più tardi i tre uomini di casa Ramsay sono stati raggiunti dalle donne della famiglia, a cominciare dalla moglie Tara, 45 anni e tutti insieme hanno indossato lo stesso buffo pigiama per un’immagine ironica che è molto piaciuta ai fan dello chef. Nella foto si riconoscono le tre figlie di Gordon Ramsay, Matilda, Holly e Megan che posano sorridenti con i due fratelli e mamma e papà per uno scatto festivo che celebra l'unità della loro famiglia e mostra anche quanto sia numerosa. Qualcosa di cui lo chef britannico, che già sogna di avere un altro figlio, preferibilmente maschio per pareggiare i conti in famiglia, si è sempre detto molto orgoglioso perché, nonostante tutti i suoi impegni, riesce a essere un padre molto presente per tutti i suoi ragazzi.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?