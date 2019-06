Big Little Lies 2, stasera inizia la nuova stagione

Dopo un’attesa di due anni torna "Big Little Lies”, la serie tv tutta al femminile di HBO che inizialmente doveva essere un racconto di una sola stagione, “obbligata” ora a un ritorno per volere del cast e dei fan.

Nel 2017 Jean-Marc Vallée, già regista di "Dallas Buyers Club", dirige "Big Little Lies": un racconto corale che vede protagoniste un gruppo di donne alle prese con abusi familiari e un omicidio, avvenuto nell’apparentemente tranquilla città di Monterey. Nei piani dell’ideatore David E. Kelley, lo stesso di "Ally McBeal", c’era una miniserie tv in cui esaurire quanto scritto nell’ominimo libro di Liane Moriarty.

HBO ha così messo insieme un cast incredibile: Nicole Kidman, Reese Witherspoon (anche produttrici), Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz, ma anche Alexander Skarsgård, uno dei protagonisti più importanti della storia. Il successo è stato incredibile: 8 Emmy, 4 Golden Globe e 4 Critics' Choice Awards. Il regista dei primi 7 episodi, come detto, è Jean-Marc Vallée ma non è lui alla guida della seconda stagione, affidata invece ad Andrea Arnold, tuttavia figurerà come produttore esecutivo. Proprio Vallée si era espresso in senso contrario a un seguito di Big Little Lies, visto che con il settimo episodio si concludeva il romanzo della Moriarty.

Il richiamo del successo, la disponibilità dell’autrice e delle protagoniste ha portato alla naturale conseguenza di una seconda stagione. Con la fine della prima abbiamo visto il gruppo di donne di Monterey non più spaccate tra loro dalla competizione sociale ma pronte a fare squadra per tenere al sicuro il loro segreto.

Nella seconda stagione, come anticipato dal trailer, le ricerche della polizia e le voci in città si faranno sempre più insistenti. Come se non bastasse, c’è un nuovo ingresso nel cast, con un personaggio che metterà in pericolo le nostre beniamine. Parliamo di Maryl Streep, la quale ha il ruolo della madre di Perry Wright, decisa a fare chiarezza su quanto accaduto al figlio.

La seconda stagione inizia questa sera ed è composta, come la prima, da 7 episodi, in onda ogni martedì alle 21:15 su Sky Atlantic e si parla già di un nuovo grande successo per HBO.