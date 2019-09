In bikini tra le meduse, Elisabetta Gregoraci scatena i social

Sono tanti i follower perplessi che in queste ore sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci stanno commentando la gallery postata mentre la showgirl, al largo di Siracusa, fa immersioni godendosi tutta la bellezza di quel mare ricco di reperti storici e bellissime creature. Nella foto postata prima la bella conduttrice appare con la muta da sub calata a metà, a mo’ di calzoni, per mostrare il sexy top turchese del suo bikini.

Poco dopo, invece, la ritroviamo mentre nuota in bikini, senza muta, ma solo con lo stretto necessario per immergersi: una cintura con dei pesi, una bombola d’ossigeno, delle pinne e una maschera da sub. Le foto del suo lato b e del suo décolleté in evidenza elettrizzano i fan che ammirano le forme di questa “ meravigliosa sirena ”, come la definiscono in tanti, ma in molti, soprattutto gli esperti di immersioni subacquee, non si spiegano come faccia a non avere freddo senza la muta, oltre a chiedersi perché mai si sia avventurata tra un branco di meduse gigantesche, dai colori vivaci e “instagrammabili”, perfette per il suo shooting marino, ma pericolose e urticanti.

“S ei stupenda, ma perché senza muta? Non avevi freddo là sotto? Come hai resistito? ”, le chiedono in massa i suoi follower, sempre più convinti che la Gregoraci, pur di sfoggiare il suo fisico mozzafiato in un ambiente di così straordinaria bellezza, non abbia esitato a sfidare il freddo. “ Cosa non si fa per una foto...la muta te la potevi mettere Eli, eri bellissima uguale! ” scrive un follower. Poi seguono alcune critiche e polemiche di vario tipo.

Per non parlare dell’immagine più criticata, quella in cui è attorniata da meduse giganti e non se ne allontana, ma nuota tra di loro e si avvicina a un paio di esse per un primo piano mozzafiato. In una foto arriva persino a toccarne una. Per la cronaca, si tratta di meduse “cassiopee”, tipicamente mediterranee, dalle notevoli dimensioni e urticanti. “ Hai davvero toccato a mano nuda una medusa per farti una foto? ”, le chiedono molti follower, curiosi anche di scoprire se la cassiopea l’abbia ferita oppure no.