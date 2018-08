Bikini Vip: Marika Frusco e Aida Yespica le più hot

Bikini Vip: è ancora estate e vacanza per le star del mondo dello spettacolo, intente a godersi l'ultima trance della stagione. Avvolte in bikini colorati, dal taglio minimal ed essenziale, le protagoniste dello star system sfoggiano look all'ultima moda. Fisici tonici, scolpiti, forme sexy e sensuali, usano le piattaforme social per condividere con i follower le immagini del loro quotidiano. Marika Fruscio, tra Procida e Ischia, scatta selfie seducenti mentre si rilassa in barca con gli amici, mostrando le sue forme generose e accattivanti. Aida Yespica è volata fino ad Aruba dove, avvolta in bikini dal taglio sexy e trasparenti, si fa immortalare accanto ai protagonisti dell'isola: fenicotteri dal bellissimo piumaggio rosa.

Alessia Marcuzzi, in bikini a fascia verde, si riposa a bordo piscina, mente Belen Rodriguez si abbronza in barca mostrando un corpo da favola e un lato B da urlo. Martina Colombari, senza trucco e al naturale, si gode il sole sfoggiando un fisico super allenato e tonico, frutto di costanza e passione sportiva. Ma non è sola perché anche Cristina Buccino vanta una forma fisica perfetta.

Bellissime, seducenti e ammalianti: le star più affascinanti del mondo dello star system catturano l'attenzione dei fan e dei follower grazie a selfie e foto hot. Spesso scatti spontanei di puro relax come quelli di Alessia Mancini, impegnata a nuotare in un mare azzurro e cristallino, oppure Bella Hadid che saluta i suoi ammiratori con un autoscatto intrigante. Nulla è lasciato al caso durante questa fine estate frizzante, specialmente il look da spiaggia e l'angolazione migliore per scattare il selfie.