La bizzarra mania del principe Filippo: "Gli ospiti devono studiare l'argomento della serata"

Quando si parla di abitudini, ognuno ha le sue piccole manie ma spesso e volentieri le stravaganze dei nobili possono essere assai più bizzarre di quelle dei "commoners”, come riporta il Mirror . È il caso del duca Filippo di Edimburgo, principe consorte della regina Elisabetta, il quale a detta dell’autore reale Brian Hoey, è solito adottare una strana abitudine nei confronti dei suoi ospiti.

Durante le cene private a Buckingham Palace l’ultra novantenne marito di Elisabetta decide in prima persona quale sarà l’argomento della serata. “Quando il principe Filippo invita degli ospiti a cena è solito decidere lui stesso l’argomento della serata” , racconta Hoey nel suo libro “Not in front of The corgis”. “Una volta una signora era costernata di scoprire che l’argomento della cena fossero gli alberi caduchi, di cui non sapeva assolutamente nulla", prosegue l'autore. Ma la stranezza non finisce qui: “ Se gli ospiti non sono abbastanza informati circa il tema della serata, il principe ci rimane male e allo stesso tempo se qualcuno dimostra di essere più esperto di lui, questo potrebbe rovinare la serata.”