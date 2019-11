Blake Lively cancella tutti i post ​sui social: cosa è successo?

Blake Lively e il marito Ryan Reynolds si sono lasciati? È quello che hanno pensato molti fan e follower dell'attrice americana dopo che quest'ultima ha cancellato anni di ricordi dai social network. Nelle scorse ore, infatti, la Lively ha rimosso dai suoi account social tutte le foto e i video, i ricordi degli ultimi anni sia lavorativi sia privati. Via tutte le foto con il marito, Ryan Reynolds, con le tre figlie, con gli amici, le passerelle e le ospitate televisive. Tutto cancellato in un click.

L'improvviso colpo di testa dell'attrice statunitense ha creato il panico sul web, scatenando i follower sui possibili risvolti di questa assurda vicenda. Ha davvero rotto con il marito, padre delle sue tre figlie? È stata vittima di una crisi post partum, dopo la nascita della terzogenita avvenuta pochi mesi fa? Da tempo, in fin dei conti, Blake Lively aveva rallentato le pubblicazioni sui social network. A risolvere il mistero ci ha pensato però la stessa Blake Lively che, dopo aver lasciato i profili social vuoti per qualche ora, ha pubblicato un filmato chiarificatore. La 32enne ha condiviso con i suoi fan il trailer del suo nuovo film.

L'attrice ha pubblicato su Instagram il trailer completo della sua nuova pellicola, "The Rhythm Section" dove recita al fianco di Jude Law. Con questo stratagemma la Lively ha iniziato a promuovere il film che uscirà a febbraio 2020 e che la vede tornare sul grande schermo dopo i lavori del 2018 "Un piccolo favore" per la regia di Paul Feig e "Chiudi gli occhi" di Marc Forster. Non è la prima volta che l'attrice fa pulizia nei suoi social per segnalare ai suoi fan che sta per promuovere un nuovo progetto. Era già successo proprio in occasione del lancio di "Un piccolo favore". Nella nuova pellicola Blake Lively interpreterà Stephanie Patrick, una donna comune che, dopo che la sua famiglia è stata tragicamente uccisa in un incidente aereo, cercherà di vendicarsi dei responsabili e di trovare pace.

A dissolvere ogni dubbio sull'amore che regna in casa Reynolds ci ha invece pensato l'attore canadese che, pochi giorni fa, aveva pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto che lo immortalava insieme alla moglie in un locale a godersi un concerto jazz in compagnia di amici.