Bloodshot, Vin Diesel torna al cinema con un film d’azione sci-fi

Bloodshot, cinecomic con Vin Diesel protagonista, sarà il primo film di nuove trasposizioni di fumetti al cinema.

Bloodshot, la trama

Ray Garrison era un militare che è stato ucciso in missione. Gli scienziati della società RST, grazie all’utilizzo delle nanotecnologie, riescono a riportarlo in vita, ma non è più lo stesso. Sotto l’aspetto fisico è molto più forte e soprattutto può rigenerarsi dopo aver subito ferite, un po’ alla Wolverine per intenderci.

La RST, e in particolare lo scienziato interpretato da Guy Pierce, ha realizzato una squadra di uomini potenziati con le nanotecnologie. Inoltre, grazie all’intervento eseguito per riportare in vita Ray Garrison, la società è in grado di controllare la sua mente, modificando i ricordi e rendendo così il protagonista incapace di capire cosa sia vero oppure no. L’obiettivo è obbligarlo ad eseguire gli ordini e le missioni imposte. Lo scontro tra Ray e la misteriosa società, con la sua squadra di uomini modificati con le nanotecnologie, sarà quindi inevitabile.

Vin Diesel al suo secondo cinecomic

La storia su cui si basa Bloodshot è riportata nei fumetti della Valiant Comics. Il personaggio di Ray Garrison è stato creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton ed ora ha il suo primo film. L’intenzione è quella di creare una serie di film, o meglio, un universo cinematografico, simile a quanto fatto fino ad ora dalla Marvel e dalla Dc Comics.

Per Vin Diesel si tratta della seconda esperienza in un cinecomic. L’attore ha già partecipato ai due film de I guardiani della galassia, ad Avengers: Infinity War ed Endgame, anche se solo con la voce, prestata al personaggio di Groot.

Cast, produzione e uscita del film

Il protagonista Ray Gerrison sarà interpretato da Vin Diesel come detto. Nel ruolo del capo degli scienziati della RST, responsabili della creazione di questi super soldati, c’è Guy Pierce. Insieme a loro nel cast anche Lamorne Morris (Winston nella serie tv New Girl), Sam Heughan (Jamie Fraser nella serie tv Outlander), Toby Kebbell (visto di recente nella serie tv di Apple Servant con il ruolo di Sean Turner) e Eiza González (Alita, Fast & Furious - Hobbs & Shaw e Benvenuti a Marwen).

Alla regia farà il suo esordio Dave Wilson, già supervisore creativo per i film della Marvel. Alle sceneggiatura hanno invece collaborato Eric Heisserer (già sceneggiatore del film Arrival) e Jeff Wadlow, il tutto per una produzione Sony. Bloodshot uscirà nelle sale dei cinema italiani il prossimo 26 marzo, nell’attesa ecco il trailer.