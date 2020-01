Blue Ivy compie 8 anni, ecco gli auguri del papà di Beyoncé

Il compleanno della figlia di Beyoncé è stato salutato, con un aggiornamento tenero su Instagram, dal nonno della bimba.

Blue Ivy ha infatti compiuto 8 anni lo scorso martedì, come riporta il DailyMail, e Mathew Knowles, padre di Queen Bey, ha pubblicato una foto della nipote con un animazione piena di stelline e fuochi d’artificio. “ Buon compleanno alla mia bellissima e più grande nipotina Blue Ivy. Con amore, Papa G. ”, recita la didascalia a corredo dell’immagine. La giovane figlia d’arte, crescendo, assomiglia sempre più ai suoi affascinanti genitori - che hanno anche altri due figli, i gemelli Rumi e Sir, i quali hanno oggi 2 anni.

Quello che emerge in maniera più interessante riguarda lo stile della piccola Blue Ivy nello scatto scelto dal nonno. Benché abbia solo 8 anni, la bimba è diventata già un’icona di stile, grazie alle apparizioni pubbliche accanto alla madre e al padre Jay-Z. Durante queste apparizioni, Blue Ivy ha sfoggiato degli outfit interessanti che hanno catalizzato l’attenzione dei media - tanto che nei mesi scorsi era stata annunciata una battaglia legale per il riconoscimento del suo nome come marchio registrato: la difesa sostiene che tutto il mondo riconosce la bambina come fashion influencer.

Nella foto pubblicata dal nonno, di fronte a uno sfondo arancione, Blue Ivy indossa un normalissimo maglione, una gonnellina e uno zainetto - se non fosse figlia di due colossi della musica, apparirebbe come la più comune delle sue coetanee. Niente piume di struzzo stavolta per Blue Ivy, ma un abbigliamento quotidiano da bambina lontana dalle luci della ribalta.

Blue Ivy ha fatto capolino su Instagram nei giorni scorsi, sull’account di Megan Thee Stallion, alla cui festa di Capodanno la piccola ha partecipato in compagnia della madre. Mentre il pubblico è abituato a vedere Blue con pettinature afro, capelli ricci o treccine, stavolta la bimba sfoggia, in un paio di fotografie in bianco e nero, i capelli lisci, come pure nello scatto pubblicato dal nonno - segno che l’immagine è stata realizzata in tempi recenti.

Per Blue Ivy è stato un anno importante: ha scritto con mamma Beyoncé il suo primo brano “Brown Skin Girl”, contenuto nell’ultimo album materno, e ha vinto il suo primo Soul Train Award per aver collaborato alla stesura della canzone. Blue è inoltre apparsa nel video di “Spirit”, che fa parte della colonna sonora de “Il Re Leone”.

