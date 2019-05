"Bocci sembra un tossico". E la Chiatti diventa una furia: "Idiota..."

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una coppia piuttosto riservata. Sono una famiglia bellissima che ama vivere la propria quotidianità. Agli eventi mondani amano farsi vedere in coppia e sono sempre felici e sorridenti. Capita, però, che anche loro attirino su di sé l'odio social. E così, fra i tanti fan che commentano le loro foto social, spuntano anche gli hater. I grandissimi leoni da tastiera.

Qualche settimana fa, ad esempio, Laura Chiatti e Marco Bocci si sono mostrati in pubblico ad una sfilata di abiti da sposa. Hanno posato per i fotografi, per i fan e pure per i paparazzi. Poi, felici della loro serata, hanno condiviso qualche scatto sui social. E apriti cielo. "Tu bellissima... Marco mi sembra peggiorato sembra un tossico tesoro", scrive un utente.

Ma a questo commento fuori luogo Laura non ci sta e sbotta: "Deve piacere a me, idiota". Colpito e affondato. Magari avrà imparato la lezione...