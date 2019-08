Bode Miller e la moglie in attesa di due gemelli a un anno dalla tragedia

È trascorso un anno da quando la Bode Miller ha perso sua figlia. Era il 10 giugno 2018 e quel pomeriggio Morgan, la moglie di Bode Miller, si trovava da alcuni vicini per fare due chiacchiere mentre i bambini più grandi erano tranquilli in giardino. La piccola Emma era con lei in casa ed è stata la distrazione di un attimo a causare la tragedia. Appena Morgan si è accorta che la bambina era riuscita a uscire ha intuito cosa potesse essere accaduto e si è precipitata verso la piscina, dove ha trovato la sua piccola. Il suo istinto l'ha fatta reagire immediatamente, la donna si è buttata in acqua e ha portato fuori la bambina. L'intervento del 911 è stato tempestivo ma il cervello della bambina era rimasto per troppo tempo senza ossigeno.

Bode Miller e la moglie convivono da allora con il senso di colpa, sebbene avessero preso tutte le precauzioni del caso per evitare che i bambini entrassero in piscina senza il controllo di un adulto. Ora, a distanza di un anno da quella tragedia, lo sciatore e sua moglie hanno annunciato di aspettare due gemelli. La coppia ha già altri due bambini, Nash di 4 anni e Easton di 10 mesi. Morgan, infatti, era incinta quando avvenne la disgrazia e si temette il peggio anche per il bimbo che aveva in grembo. Per sensibilizzare gli altri utenti ed evitare che accadano altri incidenti come il loro, la coppia utilizza i social per condividere le lezioni di nuoto e di galleggiamento del piccolo Easton, effettuate in collaborazione con una scuola di soccorso.

Quello di avere due gemelli era un sogno nel cassetto di Bode, che li vorrebbe identici e nati nello stesso suo giorno. In effetti i bambini che la donna ha in grembo sono monozigoti e dalle prime ecografie fatte sembrano piuttosto simili, come a raccontato Morgan alla tv americana. La nascita dei bambini è prevista per il prossimo 11 novembre, quasi esattamente un mese dopo il compleanno di Bode Miller.