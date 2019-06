Dopo Bohemian Rhapsody e Rocketman un film su Madonna

Il prossimo film musical potrebbe essere basato sulla vita di Madonna, la regina del pop.

Nel novembre del 2018 usciva nella sale dei cinema Bhoemian Rhapsody, film che racconta la vita di Freddie Mercury, frontman dei Queen. Bhoemian Rhapsody è stato un successo: durante la sua permanenza al cinema ha raccolto quasi un miliardo di dollari ed ha ricevuto quattro Oscar, tra cui miglior attore per Rami Malek.

Dopo il licenziamento per le accuse di abusi sessuali che hanno travolto Bryan Singer, regista inizialmente alla guida del film, Dexter Fletcher subentrò alla regia portando a termine il lavoro e lanciando il genere nel settore cinematografico. Fletcher ha proseguito sulla scia di questo successo realizzando poi un altro biopic musicale: Rocketman, dedicato alla vita di Elton John, con protagonista Taron Egerton e attualmente al cinema. Nonostante alcune analogie con il precedente lavoro, per alcuni con questo secondo titolo Fletcher ha attenuto un risultato addirittura migliore.

Nel corso degli ultimi mesi sono esplose quindi le proposte per nuovi film dedicati alle star della musica: Prince, David Bowie e anche Boy George sono i nomi che si fanno. Ma durante un’intervista rilasciata a Gay Star News, il regista Dexter Fletcher ha fatto un nuovo nome: Madonna.

Tuttavia fa anche una precisazione: “ Non so lei quanto ne sarebbe felice.. ma la sua è una vita straordinaria ”. Infatti, già in passato era stata avanzata l’ipotesi di un lungometraggio dedicato alla cantante, stroncato dalla stessa sul nascere con un post su Instagram in cui scrisse: “ Nessuno sa quello che io so e le cose che ho visto. Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque altro ci provi, è uno stupido ciarlatano ”.

Sarebbe interessante, dopo Freddy Mercury ed Elton John, vedere un’attrice cimentarsi nella vita e nelle canzoni di Madonna, sperando ovviamente che la cantante abbia cambiato idea sul biopic, magari convita proprio dal regista Dexter Fletcher.

Ricordiamo inoltre che Madonna non è estranea al mondo del cinema: è stata protagonista, tra gli altri, in Ragazze vincenti, Evita e nel remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d’agosto, diretta dall’allora marito Guy Ritchie.