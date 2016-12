Boldi: "De Sica mi deve 300mila euro. Anche per questo abbiamo litigato"

Massimo Boldi e Christian De Sica, per anni, ci hanno fatto sorridere - insieme - nei loro film, ora entrambi tornano a parlare del motivo che li ha portati a dividersi dal punto di vista professionale.

Qualche giorno fa, Boldi, durante la trasmissione radiofonica de La Zanzara, ha ribadito i motivi che lo hanno spinto a distaccarsi dall'ex amico e collega De Sica: " Abbiamo litigato per una serie di motivi e tra questi c'è anche quello dei soldi. Christian mi deve 300 mila euro, ma se ci mettete una buona parola ci passo sopra (ride, ndr)".

Le dichiarazioni di Boldi non sono andate giù all'altro attore che, in un'intervista al Tg Zero di Radio Capital, ha ribattuto: "Gli devo 300mila euro? L'età avanza… Secondo me si sbaglia. Tornare con Massimo? Sarebbe una minestra riscaldata. Quando se n'è andato mi ha messo nei guai, poi dopo grazie a Dio mi è andata bene. Rimettersi insieme sarebbe come quando Bud Spencer tornò con Terence Hill per Botti di Natale e andò male… l'unica cosa che potremmo fare sarebbe I Ragazzi Irresistibili".