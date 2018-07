Boldi: "Vanzina creò con De Sica la coppia perfetta"

Arriva da Massimo Boldi il ricordo commosso di Carlo Vanzina, regista con cui ha lavorato a lungo e che oggi è scomparso a Roma, all'età di 67 anni.

"Oggi se ne è andato uno dei più cari amici. Amici veri, insieme abbiamo creato qualcosa di straordinario. Il mio amico Carlo Vanzina non c'è più, è volato in cielo", ha detto l'attore comico in un video che ha pubblicato sul suo profilo Facebook, ricordando il ruolo insostitubile che ha ricoperto a lungo nella sua carriera.

"È lui che ha creato la coppia con Christian (De Sica, ndr), che stiamo portando avanti", spiega Boldi, raccontando "un regista straordinario, faceva un film in tre giorni. Voleva lavorare, fare presto. Aveva grande signorilità, grande simpatia, un gentleman del cinema, e un gentleman come uomo, padre e marito".

"Ti vogliamo tanto bene Carlo, andrai a stare meglio - conclude - Un bacio e un abbraccio a tutta la tua famiglia, a tuo fratello Enrico e a tutti quelli che ti vogliono bene. Ciao Carlo".