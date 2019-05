L'indiscrezione di Dagospia: "Ma quale mariti inesistenti, le agenti della Prati stavano insieme"

Se la notizia fosse confermata, sarebbe una bomba mediatica capace di portare avanti trasmissioni su trasmissioni per tutta la prossima stagione televisiva.

A lanciarla Dagospia che, è stato il sito che per primo ha indagato sul “Pratigate” rivelando fin da subito che non esisteva nessun Mark Caltagirone ed era una cosa tutta organizzata.

Ora, dopo “Live non è la D’Urso” dove Eliana Michelazzo ha confessato di aver avuto un marito inesistente e di non aver mai visto se non in un video Mark Caltagirone, e di conseguenza credere che non esista, Dagospia “sbotta” con un articolo che somiglia quasi ad un comunicato stampa:

"Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star starlette e politici.

Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a “Uomini e donne” e l’amore saffico. Pamela Prati è piena di debiti da Bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo".

Parole scritte nero su bianco davvero fortissime che riportiamo per dovere di cronaca, ma che, ripetiamo, se confermate aprirebbero la strada a una storia ben diversa e preoccupante.