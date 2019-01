Bono al World Economic Forum “Se l’Africa fallisce, l’Europa non può vincere”

Con il suo discorso, Bono si è fatto apprezzare dai leader mondiali affermando che il capitalismo non è “immorale” e li ha esortati ad unirsi per combattere la lotta contro la povertà estrema in Africa.

Bono è una delle rockstar più conosciute al mondo grazie agli U2, ma pochi sanno che è un grandissimo attivista e anche co-fondatore di One un’organizzazione non governativa che promuove la lotta contro la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto in Africa e conta di oltre 10 milioni di membri in tutto il mondo Italia compresa.

“Il capitalismo non è immorale, è amorale e ha bisogno del nostro controllo” ha detto Bono parlando di soluzioni per raggiungere l’obiettivo delle Nazioni Unite di un miliardo di dollari per porre fine alla povertà a livello globale entro il 2030. “Il capitalismo ha aiutato le persone ad uscire dalla povertà, ma è una bestia feroce che se non addomesticata può anche distruggere”.

“Esiste un altro pericolo - continua - quelli che hanno beneficiato del capitalismo stanno guidando la politica verso il populismo”, e dopo tanto tempo ha anche dichiarato di aver cambiato idea verso il Fondo monetario internazionale. Considerato prima il grande Satana per la pressione esercitata nei confronti delle economie emergenti, ora invece, secondo lui le cose stanno cambiando soprattutto grazie al lavoro di Christine Legarde nell’affrontare alcuni casi.

Molto importante il monito di Christine che ha avvertito i paesi emergenti di non assumere consulenti ad alto costo per elaborare piani per attirare fondi per lo sviluppo, affermando che le Nazioni Unite costituiscono un punto di partenza sufficiente.

Bono ha anche presentato una nuova società, chiamata Y Analytics che misurerà l’effetto sociale e ambientale creato dagli investimenti e ha chiuso il suo intervento con un monito verso l’Europa: “Se l’Africa fallisce, l’Europa non può vincere”.