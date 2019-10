Boom sui social per il bacio saffico tra Kendall Jenner e Bella Hadid

Due top model al bacio. Si tratta di Kendall Jenner e Bella Hadid che sono sempre state buone amiche, ma nessuno immaginava fossero così intime fino a quanto Kendall, splendida modella ed esponente di spicco del clan Kardashian-Jenner, non ha pubblicato ieri una breve clip su Instagram in occasione del compleanno dell’amica.

Nel breve video si vede Kendall seduta sopra l’amica, sdraiata nel bel mezzo di un parco. All’improvviso bella Bella Hadid si alza, le si avvicina e le due si scambiano un bacio sulle labbra, mentre sono circondate da altre persone e si vedono anche flash che immortalano il momento.

A ritirarsi per prima, visibilmente imbarazzata, è la Hadid che ricade al terreno, scoppiando a ridere, come la stessa Kendall. E l'intesa tra le due è una calamita per i like e i commenti entusiastici dei follower.

Ieri, in occasione del 23esimo compleanno di Bella Hadid, oltre a postare anche 2 foto che le vedono festeggiare insieme, brindando al largo, a bordo di un esclusivo yacht, Kendal Jenner ha pubblicato la breve clip del bacio con la dedica: “ Buon compleanno, Sexy! ” e a giudicare dalle migliaia di visualizzazioni sembra aver fatto centro con questo video dal sapore lesbo, perfetto per accendere la fantasia dei milioni di fan delle due bellissime top model.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?