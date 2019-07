Boris Becker a Wimbledon con la sua nuova fiamma: Layla Powell

Boris Becker è stato uno dei tennisti più forti della storia del tennis e in carriera ha vinto la bellezza di 49 trofei, di cui sei titoli dello Slam. Il 51enne tedesco ha messo in bacheca due Australian Open, uno Us Open e tre Wimbledon, mentre al Roland Garros il suo massimo risultato è stato il raggiungimento di tre semifinali nel 1987, nel 1989 e nel 1991. Becker è stato anche numero uno per diverse tempo e il suo best ranking è stato raggiunto a fine gennaio del 1991. Boris è stato anche allenatore di Novak Djokovic, attuale numero uno della classifica Atp, dal 2013 al 2016.

Becker è attualmente commentatore televisivo e della sua vita privata si sa poco anche se dopo nove anni di matrimonio la sua storia con Lilly è arrivata al capolinea. I due stanno finalizzando le pratiche di divorzio con Boris che nel frattempo è già da tempo che ha dimenticato l'ex moglie. Lo scorso anno, infatti, il tedesco si era presentato a Wimbledon con la modella e giornalista televisiva Melanie Sykes anche se ad aprile di quest'anno l'ex tennista si è dichiarato nuovamente single. Non contento, Bum Bum com'era soprannominato quando giocava a tennis per la violenza del suo servizio, si è presentato con una nuova fiamma a Wimbledon, la sexy modella britannica Layla Powell. La pantera nera vanta oltre 30.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy e provocanti dove mette in risalto il suo fisico mozzafiato e il suo lato A.