Box Office

Agli esercenti non par vero, ogni fine settimana, chiudendo i conti, di registrare dati sempre più positivi nelle loro casse. Anche l'ultimo week-end, infatti, nonostante il gran caldo che spingeva gli italiani a godersi un paio di giorni nelle località di villeggiatura, ha fatto segnare un impressionate +93,5% rispetto ad analogo dato di un anno fa. Insomma, questo 2019 sembra avviato a vincere nettamente il confronto con il 2018, facendo tirare il fiato a tutti gli operatori del settore. Certo, qui va fatto un po' il ragionamento del pollo a testa, come media, dove, in realtà qualcuno ne ha due e altri zero. In particolare, chi veramente sta godendo è la Disney che, in questo anno solare, ha distribuito i primi quattro incassi 2019, ovvero Avengers: Endgame (29,6 milioni), Aladdin (11,22), Dumbo (11,15), Ralph Spacca Internet (10,84). In, pratica, almeno tra le case, il dato va tarato bene. Quanto alle novità della scorsa settimana, quella andata meglio è Godzilla 2: King of the Monsters, che ha debuttato in seconda posizione con 1.014.667 euro. Va detto, ad onor del vero, che il primo film della saga, Godzilla, all'esordio, aveva conquistato più del doppio con 2.624.276 euro. Molto male, invece, il pessimo biopic Rocketman, piaciuto molto alla critica di Cannes, un po' meno al pubblico pagante che lo ha relegato al quarto posto con appena 602.662 euro e una media, davvero bassa, di appena di 1.191 euro per le 506 copie di distribuzione; diciamo che i Queen hanno battuto nettamente Elton John. Fuori dai dieci, seppur per poco, i pur gradevoli Quel giorno d'estate, Pallottole in libertà e L'angelo del crimine.