Un altro fine settimana positivo per il grande schermo, che attesta la buona scelta di spalmare, in questa estate, i blockbuster (o presunti tali), per garantirsi un buon ritorno in termini di biglietti staccati. Così, in questo weekend, rispetto a quello analogo dello scorso anno, il box office ha registrato un importante +77% che proprio noccioline non sono. Merito di Annabelle 3, ultimo episodio di una saga horror che si distingue dalle altre per una raffinatezza non comune, in un genere che pensa solo agli effetti speciali e poco più. Il terzo capitolo della serie ha totalizzato 1.046.801 euro (che sono 1.466.597 considerando anche il giorno di mercoledì), dato davvero interessante se comparato con i precedenti capitoli. Annabelle: Creation, per dire, episodio numero due, aveva totalizzato, al suo esordio, 948.092 euro. Insomma, c'è la possibilità concreta che Annabelle 3 possa fare meglio del predecessore, attestatosi, alla fine della corsa, a un totale di circa 3,5 milioni. Meno bene sono andati, in termini di entrate, gli altri debuttanti. La pessima commedia italiana Restiamo amici è quarta con 177.029 euro, fin troppi per un film davvero deludente, scritto male e peggio recitato. Si difende Sly con l'ennesimo Escape Plan, giunto al numero 3; la pellicola, migliore della precedente (non che ci volesse molto), ha incassato 98.878 euro. Chiude, invece, la top ten, il banale Ti presento Patrick, decimo con 78.556 euro, film dove l'unico a salvarsi è il cane protagonista. Fuori dai primi dieci, i pur belli Il segreto di famiglia, Due amici e L'ultima ora. Un peccato.