Box Office

Volano davvero alte le ragnatele dell'Uomo Ragno, meglio ancora di quelle del suo film precedente. Ora, sarà che il successo, recente, di Avengers: Endgame, abbia fatto crescere, ulteriormente, il desiderio di vedere pellicole sui supereroi. È certo, però, che il debutto di Spider-Man: Far From Home sia andato al di là di ogni più ottimistica previsione. Nei quattro giorni del fine settimana, infatti, la pellicola, nella quale l'adolescente spara ragnatele si ritrova in gita scolastica, in Europa (Venezia, compresa), ha totalizzato la bellezza di 3.795.534 euro (che diventano 5.283.182, considerando anche l'opening di mercoledì di 1.487.648 euro). Un dato importantissimo, che ha ampliato, ulteriormente, il divario estivo di questo 2019, rispetto all'anno precedente, e che ha segnato, nel fine settimana specifico, un + 240,3%, rispetto ad analogo week-end di dodici mesi prima. Insomma, come da previsioni, i gestori delle sale si fregano le mani. Anche perchè gli altri esordienti non hanno dato particolari soddisfazioni. Per dire, Domino, firmato (si fa per dire, visto che poi non lo ha riconosciuto come suo) da De Palma, thriller, difatti, decisamente poco riuscito, è sì quarto, ma con appena 161.085 euro, roba, insomma da vacche magre. Peggio ancora sono andate le altre due novità, a partire dall'anonimo risultato di Welcome Home (altro thriller pessimo), che ha come protagonista Scamarcio. Così come il pur bello Il ritratto negato che, però, ha dalla sua le poche sale a disposizione. Si sono fatte bastare le ragnatele di Spider-Man.