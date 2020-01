Brad Pitt: "Per colpa della stampa ai Globes non ho potuto portare mia madre"

Ai Golden Globes di quest’anno, oltre a Jennifer Aniston, era presente in sala un’altra ex molto famosa di Brad Pitt, l'attrice Gwyneth Paltrow che ha fatto sapere dalle pagine di Harper’s Bazaar di non averlo mai dimenticato e di aver mantenuto ottimi rapporti con lui, come con tutti i suoi ex, persino con il fidanzatino del liceo con cui continua a tenersi in contatto. " Ero molto innamorata di lui ", ha detto Gwyneth di Brad, ricordando quanto fosse " meraviglioso e dolce. Quando ci lasciammo mio padre era devastato perché lo amava come un figlio ".

La fondatrice di Goop sostiene che a minare la loro unione, durata dal 1994 al 1997 e culminata in un fidanzamento poi sciolto, fu " l’enorme pressione mediatica a cui eravamo sottoposti. Io avevo solo 22 anni e non sapevo come gestire la stampa. Avevo solo 22 anni... " e aggiunge: " Inoltre non ero pronta per il matrimonio e per avere figli. Ero ancora alla ricerca d me stessa e all'inizio della mia carriera, mentre Brad voleva che formassimo una famiglia. Non me la sono sentita, ma i nostri rapporti hanno continuato ad essere ottimi, ci sentiamo spesso e io gli vorrò bene per sempre ”.

L’attrice ha anche aggiunto che " se è un impegno permanente reinventare costantemente la tua relazione con il tuo ex, cosa che si è più portati a fare quando si hanno dei figli insieme, è ancora più impegnativo, ma anche più soddisfacente umanamente farlo quando non ci sono dei bambini a legarti a un altro essere umano se non la volontà di tenerlo nel tuo cuore ". Quasi le stesse parole di Jennifer Aniston, la sua storica ex, i cui fan sognano ancora di rivedere un giorno accanto a Brad, ricostituendo quella coppia infranta dall’arrivo di Angelina Jolie.

Insomma, sembra proprio che Brad Pitt sia riuscito a lasciare a tutte le sue ex un ottimo ricordo che le ha spinte a non troncare ogni rapporto con lui dopo la fine dell’amore, trasformando in solida amicizia il loro legame. Un legame che, come sostiene un insider di HollywoodLife, " ha sempre molto ingelosito la Jolie che non è riuscita a fare altrettanto con i suoi ex, creandosi spesso intorno terra bruciata. Come con Brad che in questo caso avrebbe tanto avuto voglia di allontanarsi per sempre da lei, se non fosse che è legato per sempre a lei dai 6 figli che hanno avuto o adottato insieme. Il solo motivo per cui è costretto a vederla ancora e per cui non riesce a voltare pagina sentimentalmente dato che ha paura di scottarsi di nuovo ".

Il destinatario delle amorevoli parole di Gwyneth Paltrow, infatti, nonostante goda di tanto affetto e considerazione, ha ammesso pubblicamente che la sua vita privata " è un vero disastro ". Come riporta Page Six, l’attore di " C'era una volta ... a Hollywood ", film per cui ha vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista, intervistato lunedì scorso con l’amico Leonardo DiCaprio in un episodio del podcast "WTF" di Marc Maron, ha ammesso di non poterne più di " essere un bersaglio per i tabloid per via della mia vita privata che è un vero disastro ".