Brad Pitt ha comprato una casa a Jennifer Aniston?

Brad Pitt vuole riconquistare Jennifer Aniston? È questa la domanda che si sta rincorrendo in rete da quando è emerso un dettaglio legato ad un gesto molto romantico che il divo di Hollywood avrebbe fatto per la sua ex moglie.

Secondo New Idea, infatti, Brad Pitt starebbe valutando l'acquisto della villa in stile ispanico di Los Angeles dove visse negli anni '90 proprio insieme alla star di Friends. Gli agenti dell'agenzia immobiliare che si occupano della casa, tornata da poco sul mercato, hanno confermato che la villa fu davvero il nido d'amore dei due attori, dove probabilmente hanno collezionato molti bei ricordi prima che il loro matrimonio venisse distrutto dal tradimento di Brad Pitt con Angelina Jolie, divenuta poi sua moglie e dalla quale ha divorziato poco tempo fa.

New Idea riporta anche alcune dichiarazioni di una fonte vicina a Brad Pitt che avrebbe sottolineato che l'attore sta cercando di riacquistare la casa per ottenere di nuovo la fiducia di Jennifer Aniston e avere, così, l'occasione di riconquistarla. La fonte riportata dalla testata ha dichiarato: "Appena la casa è tornata in vendita lo scorso maggio, Brad sapeva che comprarla avrebbe potuto provare a Jen quanto fossero serie le sue intenzioni di costruire un futuro con lei" . Inoltre la fonte ha aggiunto: "Avevano messo cuore e anima nel rinnovare la villa e nel trasformarla nella loro casa dei sogni quando erano sposati e Brad ha sempre saputo quanto fosse devastata Jen nel dover vendere la casa alla quale si riferiva chiamandola il loro posto felice".

Secondo quanto riportato, Brad Pitt si sarebbe messo immediatamente in contatto con gli agenti immobiliari che si stavano occupando della vendita e avrebbe parlato anche con l'attuale proprietario della villa, Jonathan Brooks, che avrebbe dichiarato che in realtà aveva sperato di poter riconsegnare la casa a Brad Pitt, sapendo quanto il luogo fosse stato speciale per lui.

L'acquisto della prima casa in cui aveva vissuto con Jennifer Aniston, servirebbe a Brad Pitt per dimostrare che stavolta è davvero intenzionato da ricostruire qualcosa insieme. C'è da sottolineare, però, che dal loro divorzio avvenuto nel 2005, le voci di una possibile reunion tra il divo di Ad Astra e la Rachel Green di Friends si sono rincorse con una certa frequenza, e non sono mai diventate cose concrete. Ma è anche vero che dal divorzio con Angelina Jolie da parte di Brad Pitt e la separazione da Justin Theroux di Jennifer Aniston, i due sembrano davvero aver trovato un nuovo terreno comune e aver riallacciato i rapporti, anche solo per costruire una buona amicizia.

