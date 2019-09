Brad Pitt innamorato? Lei è Sat Hari Khalsa

Brad Pitt avrebbe finalmente ritrovato l'amore e lei non sarebbe Angelina Jolie. Pare che ultimamente il sexy attore di Hollywood stia frequentando una nota designer di gioielli. Il suo nome è Sat Hari Khalsa e i due sarebbero molto vicini. La donna sarebbe anche una guida spirituale e non avrebbe mai avuto a che fare con Hollywood in passato.

Brad Pitt non è nuovo a relazioni intrattenute con donne estranee al mondo dello spettacolo, che svolgono mestieri completamente differenti dal suo. Già in passato ha dimostrato di apprezzare donne con una posizione lavorativa di successo, con elevati titoli di studio come lauree al MIT di Boston e in altri prestigiosi atenei americani. Sat Hari Khalsa, stando a quanto si apprende dal settimanale Chi, la donna che in questo periodo si accompagna con Brad Pitt avrebbe svolto un percorso di studi in India. L'ultimo avvistamento della coppia alla luce del sole è stata qualche giorno fa durante l'evento per la prima proiezione e la presentazione dell'ultimo film del divo di Hollywood “Ad astra.” Non era la prima volta che i due si mostravano insieme a un evento mondano. Già un anno fa Brad Pitt e Sat Hari Khalsa erano arrivati insieme a un gala. La presenza della bionda accanto all'attore aveva immediatamente scatenato la curiosità della stampa e, interrogato sulla questione, Pitt si era limitato a un laconico: “ È molto forte e mi piace come ragiona. ” A distanza di un anno li troviamo nuovamente insieme. Probabilmente il rapporto dei due prosegue a fari spenti per preservare la privacy di Sat Hari Khalsa, non avvezza alla ribalda hollywoodiana, e per proteggere la relazione dal gossip.