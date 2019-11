Brad Pitt non è più single?

Dopo il doloroso divorzio dall'ex moglie Angelina Jolie e il difficile rapporto con il figlio maggiore adottato dalla coppia e attualmente a Seoul per studio, Brad Pitt potrebbe aver trovato di nuovo un po' di serenità.

Questo grazie alla vicina di Alia Shawkat, attrice statunitense di trent'anni, con cui l'attore cinquantacinquenne è stato visto più volte passare il proprio tempo libero nel corso degli ultimi mesi. Come raccontato da Just Jared, i due sono stati visti insieme all'apertura di una mostra d'arte a Los Angeles, California. Tuttavia non si trattava neanche lontanamente della prima volta che i due attori di Hollywood passassero una serata insieme davanti all'occhio attento delle macchine fotografiche dei giornalisti.

La prima volta che Brad Pitt e la sua accompagnatrice sono stati fotografati insieme è stato il 21 settembre scorso, sempre a Los Angeles, in occasione dell'apertura dello spettacolo A Play is a Poem. I due sono stati immortalati dalle macchine fotografiche mentre lasciavano insieme l'edificio che ospitava la serata.

Il 24 ottobre, ancora, i due sono andati a vedere insieme The New One, spettacolo da one man show del comico Mike Birbiglia: l'artista, alla fine dello spettacolo, si è anche scattato un selfie con loro nel backstage, come ha testimoniato sul suo account Instagram.

Ora Brad Pitt e Alia Shawkat sono stati immortalati anche mentre condividevano la cena dopo la loro serata alla mostra d'arte, dando prova che forse i due sono più vicini di quanto si pensasse.

Alia Shawkat è diventata nota al grande pubblico per aver preso parte negli ultimi due anni alla serie Transparent, dove interpretava il personaggio di Lila. Ma nella sua carriera ha preso parte anche a film come Three Kings di David O' Russell, Mi piace tuo padre e Whip it!

Dopo la separazione da Angelina Jolie, Brad Pitt ha passato un periodo molto difficile: i suoi amici raccontarono che non usciva più di casa. È in questo periodo che l'attore si è avvicinato al mondo dell'arte, realizzando sculture che gli permettessero di non pensare alla fine del suo matrimonio. Anni più tardi Brad Pitt ha ammesso le sue responsabilità nel naufragio del rapporto con l'ex moglie e si è rimesso in forma, come ha dimostrato nell'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood.

