Brad Pitt ringrazia l’amico Bradley Cooper: "Mi hai salvato dall’alcolismo"

Nel maggio 2017, un anno dopo il divorzio da Angelina Jolie, l’attore Brad Pitt rivelò per la prima volta in una intervista a GQ Style di aver avuto per anni problemi di alcolismo al punto da confessare di " non riuscire a ricordare un giorno da quando sono uscito dal college in cui non ero ubriaco o non stavo fumando uno spinello, o qualcosa del genere. Ho smesso con tutto, tranne che con l'alcool, solo quando ho cominciato a costruire una famiglia. Ma lo scorso anno ho ricominciato a bere troppo, era diventato un problema. Ero capace di bere un White Russian nascosto sotto il tavolo. Ero un professionista, davvero bravo... ". Poi, dopo i mesi di depressione seguita al divorzio e passati sempre con un bicchiere in mano per scacciare la tristezza per la fine del suo matrimonio, l’attore ha deciso che per il suo bene e per essere un buon padre per i suoi figli doveva smettere di bere.

Ha così seguito un lungo percorso di disintossicazione in cui è stato amorevolmente sostenuto dai suoi amici e famigliari, fino alla decisione di seguire le riunioni degli Alcolisti Anonimi, entrando a far parte di un gruppo di sostegno grazie a uno sponsor d’eccezione: il collega Bradley Cooper. Quando mesi fa, al Festival di Venezia, annunciò al New York Times di aver chiesto aiuto agli Alcolisti Anonimi, qualcuno si era chiesto chi fosse il suo ‘buddy’ o sponsor, la persona che ogni membro del gruppo è chiamata ad indicare come suo supporter speciale, quella da chiamare subito appena avverte la tentazione di voler ricominciare a bere.

Non era però saltato fuori nessun nome, almeno fino a ieri sera quando, come riporta DListed, agli Awards annuali del "National Board of Review" Brad Pitt ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista per il film " Once Upon A Time … a Hollywood ", ruolo per cui ha già vinto anche un Golden Globe. A consegnargli il premio è stato Bradley Cooper e quando Brad Pitt lo ha visto sul palco si è stretto in un lungo abbraccio con lui. Il motivo è stato subito spiegato da Pitt in persona che ha voluto iniziare il suo discorso di accettazione del premio ringraziando pubblicamente il suo grande amico per averlo spinto a smettere di bere, aiutandolo a vincere la sua dipendenza dall’alcool.