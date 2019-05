Brad Pitt visita una mostra d'arte a Venezia e nessuno lo riconosce

Una settimana fa Brad Pitt era al Festival di Cannes, a presentare Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino. Dopo aver ricevuto le acclamazioni della stampa di settore, sembrava che il divo hollywoodiano fosse pronto a tornare alla sua vita.

Invece Brad Pitt ha sorpreso tutti, facendo una deviazione che dalla Costa Azzurra lo ha condotto direttamente nella laguna veneziana. Dopo essere stato immortalato lungo i canali di Venezia, pronto a salutare l'obiettivo, l'attore si è recato con l'amico scultore Thomas Houseago alla Biennale di Venezia. I due hanno potuto visitare la mostra, senza essere disturbati, perché stando a quanto riportato anche da The Blast, i due sono passati quasi totalmente inosservarti.

L'amicizia tra Brad Pitt e Thomas Houseago risale ai giorni neri in cui l'attore assistette alla fine del suo matrimonio con Angelina Jolie. Pare che durante quel periodo, Pitt si fosse rifugiato nello studio dell'amico Thomas, dove cercò di combattere la tristezza ascoltando canzoni triste e lavorando ininiterrottamente a sculture che divoravano tutto il suo tempo, probabilmente impedendogli di rimuginare sulla sua triste situazione sentimentale.

Tra i più maliziosi c'è anche chi ha visto, nella visita di Brad Pitt a Venezia, un'anticipazione di quello che accadrà a fine agosto, quando inizierà la 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica dove potrebbe essere presentato Ad Astra, film di James Grey dove Pitt è assoluto protagonista.

