Bradley Cooper e Anna Wintour stanno insieme? Social scatenati contro l'attore

Dalla Notte degli Oscar Bradley Cooper non ha avuto un attimo di pace con la stampa sempre addosso a cercare ogni indizio che provasse la sua relazione con Lady Gaga. Dopo mesi di chiacchiere il suo legame con Irina Shayk, la super top model da cui ha avuto la piccola Lea, non ha retto alle pressioni e i due si sono detti addio a quanto pare in modo sereno per il bene della bambina di cui condividono la custodia.

Adesso rumors sempre più insistenti sostengono che l’attore abbia traslocato a casa di Lady Gaga, anche se ancora nessun paparazzo è riuscito a sorprenderli insieme. Però Cooper in compenso si sta facendo vedere spesso con l’iconica direttrice di “Vogue Usa”, Anna Wintour, con la quale sembra avere un rapporto molto speciale. La Wintour non è donna che si presta a pettegolezzi e ha sempre amato tenere segreta la sua vita sentimentale. Eppure a passeggio per New York come una qualsiasi coppia la chimica tra lei e l’attore sembra innegabile.



I due non si tengono mai per mano né si scambiano effusioni, eppure sono sempre insieme e le loro foto stanno facendo il giro dei social che non risparmiano stoccate non tanto alla Wintour che, 69enne, viene vista come una donna di potere che ha saputo conquistare una più giovane quanto affascinante preda, ma soprattutto a Bradley Cooper. L’attore 44enne, nelle foto che rimbalzano su Twitter, appare non solo appesantito nella forma, ma con il viso visibilmente alterato da qualche ritocchino di troppo.

“ Guardare la foto di Bradley Cooper come monito ogni volta che mi viene voglia di fillerino in mezzo agli occhi ”, scrive un utente. Se per il volto sembrano tutti concordi nel pensare che “ comunque al chirurgo di Bradley Cooper bisogna fargli qualcosa... ”, altri si chiedono “ perché è così gonfio, cos’è quella tinta e quella piega?! ”, criticando tutto dell’attore, anche i suoi look e augurandogli che frequentando la Wintour “ almeno capisca finalmente come ci si veste ”.

Infine, molti post sono dedicati agli inediti baffi da pornodivo in stile John Holmes che l’attore sfoggia “ senza vergogna ”. “ Ma quel pornstache che si è fatto crescere Bradley Cooper? Dio mio che orrore! ”, scrivono in tanti, che non si spiegano come l’attore, considerato fino a pochi mesi fa uno dei sex symbol di Hollywood, “ abbia potuto fare questa orrida fine ”.

Intanto i rumors sulla sua convivenza con Lady Gaga non accennano a diminuire, rilanciati sui social dai fan della cantante che, vedendo il presunto nuovo compagno della loro beniamina, finire sotto il tiro incrociato degli hater che si divertono a fare body shaming, si inseriscono a gamba tesa nei commenti e scrivono: “ Fatela finita! Ma vi siete visti voi? Continuare a sbavare e elogiare persone solo perché invecchiano bene e non ingrassano non vi rende delle belle persone ” e a chi scrive che l’attore deve aver “ perso la ragione per lasciare una bellezza atomica per una cessa ”, ricordano che “ Irina è solo bella, mentre Gaga è dinamite ” e che “ la cronaca parla chiaro: puoi essere bella quanto vuoi ma alla fine Carlo sceglie Camilla e Bradley Cooper sceglie Lady Gaga ”. O Anna Wintour?



