Bradley Cooper e Irina Shayk ai ferri corti, c’è di mezzo Lady Gaga?

La loro ultima apparizione insieme risale allo scorso febbraio e, più precisamente, alla notte degli Oscar. Ovvero quando iniziarono a circolari voci su un presunto flirt fra Bradley Cooper e Lady Gaga, sua compagna nel film “A star is born”. Gli sguardi complici che i due si sono scambiati in quell’occasione hanno acceso il radar del gossip, alimentando così le voci su una possibile crisi che starebbe interessando quella che, a detta di molti, è senza dubbio una delle coppie più affascinanti dell’intero pianeta.

Stando alle fonti raccolte dal giornale, Bradley e Irina sarebbero infatti molto infelici e continuerebbero a provarci soltanto per il bene della figlia Lea de Seine, che oggi ha due anni. I due sarebbero stati avvistati di recente a cena tra gelidi silenzi e imbarazzanti musi lunghi, convincendo gli insider che dietro tutto questo ci sia proprio Lady Gaga, anche lei fresca di separazione dal manager Christian Carino con cui avrebbe dovuto convolare a nozze.

Il fatto poi che Irina si sia presentata all’ultimo Met Gala da sola non ha di certo contribuito a spegnere i riflettori sulla faccenda. Al momento, tuttavia, i diretti interessati tacciono. Nessuna dichiarazione da parte loro, né tanto meno una secca smentita. C’è da dire però che la modella ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, come ha dichiarato qualche tempo fa a Glamour UK: “Siccome il mio lavoro mi richiede una continua esposizione mediatica, ho deciso che la mia vita privata sarà tranquilla. Ecco perché si chiama personale, perché è qualcosa che riguarda solo te e la tua famiglia. E mi sento felice così". Finché non ci saranno prove concrete, dunque, le illazioni sulla presunta crisi restano soltanto tali.