Tra Bradley Cooper e Irina Shayk è finita per colpa di Lady Gaga?

L'attore Bradley Cooper e la top model Irina Shayk si sono lasciati da pochi giorni e non c'è magazine, forum, giornale e sito web che non stia indagando sui reali motivi della loro rottura dopo quattro intensi anni d'amore e una figlia. Anche se la spiegazione più ovvia e scontata sembrerebbe il presunto amore sbocciato tra Bradley e Lady Gaga durante le riprese del film "A Star is Born", per "The Sun" e "People" la teroria del "rasoio di Occam" al momento non è presa in considerazione.



Se una fonte del tabloid inglese "The Sun", molto vicina all’attore, ha assicurato che non c’entra Lady Gaga, sembra però che sia stato proprio il film interpretato insieme dai due ad allontanare per sempre Bradley e Irina, una delle coppie più glamour di Hollywood. “ No, Lady Gaga non è coinvolta in tutta questa situazione, non credo che potrebbero mettersi insieme, almeno non ora ", ha dichiarato l'insider al "The Sun".



" Sono buoni amici, parlano moltissimo, ma non è nello stile di Bradley saltare immediatamente in un’altra relazione, lui non lo farebbe. Sapevano entrambi dei rumor su di loro, ma ripeto che ora non penso potrebbe nascere qualcosa ", ha aggiunto la fonte del tabloid britannico che vuole restare anonima perché, riferendosi al futuro, sostiene che Cooper stia solo aspettando il momento migliore per legarsi alla cantante senza perdere la faccia. E Lady Gaga non ci terrebbe affatto a passare per una rovinafamiglie. Entrambi hanno vasto seguito e la carriera e la loro reputazione di artisti e personaggi pubblici sono la loro priorità. Parola di insider. Ma quanto c'è di vero in queste insinuazioni?

Inoltre, in queste ore si è fatta viva anche una fonte di "People" secondo cui il presunto motivo della rottura tra Cooper e la Shayk sarebbero state proprio le riprese di "A Star Is Born", diventate sempre più insostenibili per la coppia al punto da innescare tra Bradley e Irina una crisi irreversibile.

“ Bradley era emotivamente assente durante il lungo periodo delle riprese di "A Star Is Born". Passava tanto tempo al lavoro con Gaga e anche sentimentalmente non era presente. Hanno cercato di salvare la relazione, ma lui dopo quel film era cambiato", ha raccontato l'insider, spiegando che "dal momento che Bradley e Irina sono sempre stati molto discreti riguardo alla loro relazione, pochi sapevano che c’era sicuramente qualcosa che non andava bene. Hanno cercato di recuperare e di tenere duro per la bambina, ma quel film è stato la fine di tutto ”.



Tra l'altro, la sua stessa teoria è stata pienamente confermata anche da Elle UK: tutta colpa delle riprese di quel film con i follower che su Twitter si chiedono se ci troviamo dinanzi alla versione 2.0 di "Mr e Mrs Smith" che costò il matrimonio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston...



