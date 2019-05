Brigitta Boccoli: "Tre anni fa ho perso un bambino"

Ospite dell’appuntamento odierno di Storie Italiane, Brigitta Boccoli ha raccontato a Eleonora Daniele le gioie e le difficoltà della maternità a 47 anni, rivelando anche un retroscena sconosciuto sulla vita privata dell’attrice e del marito, Stefano Orfei.

La seconda gravidanza di Brigitta Boccoli è stata fortemente voluta dalla coppia, che ha già avuto la gioia di mettere al mondo un bambino, Manfredi, che adesso non vede l’ora di abbracciare il fratellino. Eppure, prima di decidere di allargare la famiglia, Brigitta Boccoli e Stefano Orfei hanno avuto non poche perplessità. “ Non basta solo volere un figlio, ma non bisogna mollare mai – ha detto la Boccoli al settimo mese di gravidanza - . Se uno vuole un figlio ci deve provare in tutti i modi e non deve perdere tempo, bisogna sbrigarsi perchè il momento perfetto non c’è mai! ”. Brigitta, infatti, è certa che nella vita sia necessario azzardare, anche quando si tratta di prendere una decisione importante come quella di mettere al mondo un figlio.