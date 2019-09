Britney Spears chiede ai fan di non dimenticarsi di lei durante la sua pausa "indefinita"

Britney Spears spera che i suoi fan non si dimentichino di lei.

Il messaggio che Britney Spears ha condiviso sul suo profilo instagram è una sorta di promemoria per i suoi follower affinché non la dimentichino a causa dell'indefinita pausa che si è presa dal lavoro a inizio anno.

Il post condiviso mostra la cantante di Oops... I did it again sul palco, mentre la didascalia sottostante recita: "spero che tutti voi non vi siate dimenticati di me!!! Sto affrontando questa fase transitoria della mia vita per capire quello che voglio davvero. Sto lovorando senza sosta da quando avevo otto anni. A volte è un bene fermarsi e riflettere!!!! Mi mancante tutti ... Davvero ho i migliori fan del mondo!!!"

La cantante 37enne ha annunciato la sua intenzione di fermarsi lo scorso gennaio: da allora si sono avvicendate molte notizie riguardo la salute di Britney Spears, l'essere stata ricoverata contro il suo volere e la chiara intenzione di prendersi cura di suo padre Jamie Spears. Quello che è certo è che Britney Spears ha avuto davvero bisogno di allontanarsi dalla luce dei riflettori anche per allontanarsi da tutte le dicerie sul suo conto.

