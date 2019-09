Britney Spears mora e acqua e sapone con il suo ragazzo: piovono critiche

Dopo aver preso la decisione di sottoporsi ad un ricovero psichiatrico di 30 giorni presso una clinica, Britney Spears è tornata al centro del gossip. La Pop Princess (37 anni) è stata recentemente avvistata mentre era a cena con il suo attuale ragazzo, Sam Asghari (25 anni), conosciuto nel bel mezzo delle riprese del video musicale di Slumber Party. I due piccioncini, al momento dell'avvistamento, si trovavano a quanto pare a cena presso il ristorante italiano Cicconi's sito in California e una testimone oculare avrebbe riferito a Et che Britney è apparsa ai suoi occhi diversa, coi capelli scuri: "Sembrava super felice".

Recentemente Britney e Sam hanno presenziato alla prima del nuovo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, e per l'occasione Britney ha sfoggiato la sua inconfondibile tinta biondo platino. Ma secondo quanto si evince alla visione delle ultime foto fornite dai paparazzi, Britney sarebbe tornata mora. Un particolare che potrebbe anticipare l'inizio di una nuova era per la cantante di Gimme More e un imminente ritorno alle scene musicali. Sui social, intanto, circolano in rete i nuovi scatti che immortalano Britney Spears insieme al suo neo fidanzato, durante una giornata di shopping trascorsa in un centro commerciale. Delle immagini che non hanno ricevuto solo consensi.

Britney Spears e l'addio al biondo

Tra le molteplici critiche, giunte dagli utenti su Facebook circa l'aspetto fisico della cantante, si legge infatti: "Sembra di 700 chili, ma potrebbe essere la foto e quelle ciabatte di mer*a non aiutano. L'importante è che stia bene comunque". Un altro utente commenta così: "Ma quanto è ingrassata?". Poi c'è chi invita a non sparare critiche a zero su Britney Spears: "Ma ingrassata dove? Ma state bene, ma sapete cosa vuol dire ingrassata? Ha la pancia piatta e le gambe sono normali io veramente non vi capisco...". E una fan si dice preoccupata per la principessa del pop, dopo il suo ultimo ricovero: "Poverina, sará gonfia per i farmaci... non si vede molto il colore qua, sembra piú un biondo scuro... lui comunque è proprio brutto, non mi piace".

Infine, la pagina Facebook Womanizers & B*itches ipotizza che le ultime foto della popstar siano state photoshoppate dai paparazzi.

