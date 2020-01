Britney Spears mostra il fisico mentre fa yoga

Britney Spears sembra pronta per la primavera e, forse, anche per l'estate. Come mostrano le ultime immagini pubblicate via Instagram, la cantante è immortalata mentre posa in bikini. Ma Britney non si limita a qualche scatto, perché condivide un divertente video, dove replica alcune pose yoga, indossando un due pezzi striminzito dal colore celeste chiaro. L'artista da tempo sfoggia una forma fisica invidiabile, con tanto di addominali scolpiti e muscoli tonici, frutto di moltissime sessioni casalinghe di sport, allenamento e appunto yoga.

La sua passione per la forma fisica e per lo yoga hanno catturato l'attenzione dei follower: la clip ha raggiunto più di un milione e seicento visualizzazioni in pochissimo tempo. Il video in timelapse è stato registrato presumibilmente nel giardino di casa Spears e mostra la routine che affronta quotidianamente la cantante, per iniziare serenamente la giornata: una vera e propria ricarica energetica di benessere.

Nonostante lo yoga sia per lei una pratica abbastanza recente, la dedizione è massima: una condizione che migliora il suo corpo ma anche la mente. La stessa Britney ha corredato la clip con un commento, specificando che la chiave di tutto è la coerenza: per lei praticare yoga è una sorta di preghiera, specialmente durante le giornate di sole.

Un esercizio quotidiano che aiuta l'artista ad affrontare il suo percorso artistico e di vita, a trovare la forza per gestire i vincoli legali che la vedono costretta sotto la tutela del padre: sia finanziaria che personale. Una decisione nata dopo la crisi pubblica del 2007 che l'hanno vista assumere comportamenti ambigui, compresa la decisione di rasarsi completamente la testa.

Ma ora Spears sembra aver ritrovato il giusto equilibrio personale, sia per se stessa che per i due figli Sean, 14 anni, e Jayden di 13, avuti dall'ex marito Kevin Federline. Da circa tre anni fa coppia fissa con Sam Asghari, che la supporta costantemente e che le è rimasto accanto anche durante l'ultimo ricovero in un centro per la salute mentale, nell'aprile del 2019.

