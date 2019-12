Britney Spears mostra il suo albero di Natale da record

Un mega albero di Natale per Britney Spears.

Come riporta il Sun, la cantante statunitense ha pubblicato su Instagram lo scatto relativo al suo albero di Natale: si tratta di una decorazione altissima, con luci e nastri, e l’artista ha voluto condividere questo momento con i follower sul social network, accompagnandolo con balli e smorfie buffe, ma non senza innescare una polemica.

L’albero di Natale è davvero impressionante per via della sua maestosità - ma purtroppo il Natale non si preannuncia un periodo felice per Britney. Intanto l’artista ha voluto però chiarire un punto con gli hater - che abbondano sui suoi profili social, come accade a quasi tutti i personaggi famosi.

“ Buone vacanze amici - ha scritto Spears - Adoro condividere con tutti voi… ma è stata dura continuare a voler pubblicare sui social, perché la gente dice le cose più meschine! Se non vi piace un post… tenetevelo per voi e non seguite più quella persona! Non c’è ragione di fare di tutto per scrivere commenti meschini e bullarsi delle persone. Restate felici e gentili in questa stagione di Feste e Dio vi benedica! ”.

Il Natale potrebbe essere triste e nostalgico per Britney Spears, perché potrebbe non trascorrerlo con i figli che ama tanto. Il suo ex marito Kevin Federline ha infatti la custodia al 70% per Jayden James, che ha 12 anni, e Sean Preston, che ne ha 14. I due ragazzini trascorreranno quindi con la madre la Vigilia di Natale e poi il 25 dicembre andranno a stare dal padre. Pare che la cantante voglia far modificare l’accordo, presentando una petizione al giudice, in modo da ottenere un maggior tempo di custodia con i ragazzi, almeno per le Feste.

Dal punto di vista sentimentale, in compenso, è un buon periodo per l’artista. Di recente, Britney ha infatti festeggiato il suo trentottesimo compleanno in compagnia del fidanzato Sam Asghari, con cui sta dal 2017. I due hanno trascorso la giornata sulle piste da bowling e pattinando sul ghiaccio.

Sam, che ha 25 anni, ha scritto sui social delle dediche molto romantiche per la fidanzata. “ Viviamo, ridiamo, discutiamo e soprattutto amiamo - ha scritto l’uomo - C’è una ragione per cui il mondo si è innamorato di te. Potresti essere la principessa del pop ma soprattutto sei la mia principessa ”.

