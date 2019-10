Britney Spears sorride a Maui dopo il ricovero: "Nulla guarisce più dell'oceano"

Dopo aver involontariamente gettato nello sconforto i suoi fedeli fan, annullando quello che sarebbe dovuto essere il suo secondo residency-show previsto a Las Vegas, il Britney: Domination, Britney Spears è tornata a far parlare di sé. La cantante statunitense aveva fatto discutere recentemente a seguito della scelta di sottoporsi ad un ricovero di almeno 30 giorni presso una clinica psichiatrica, per poter così fronteggiare lo stress accumulato a causa di alcuni problemi di salute accusati dal padre, Jamie Spears. E nelle ultime ore, l'artista 37enne di Baby one more time, che a breve celebrarerà i suoi primi 21 anni di carriera, è tornata al centro del gossip, parlando ai fan dell'ultima vacanza trascorsa a Maui, la seconda per superficie tra le isole hawaiiane.

"Nulla guarisce più dell'oceano... -ha scritto la principessa del pop dall'Oceano Pacifico, nella descrizione riportata in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Facebook-. Mi sento sempre così viva quando vedo l'oceano a Maui... è letteralmente turchese ... è incredibile!!! Questa foto non rende del tutto giustizia a quello che ho visto con i miei occhi lì. In un mondo in cui si è soggetti ai cellulari e ad altri dispositivi... ci si sofferma sugli schermi, anziché su Madre Natura e ad ascoltarla. Madre natura è tutto e io la trovo ogni volta che vengo in questo posto magico. Qui so che c'è molto di più".

Britney Spears e l'addio al biondo platino a Maui

A corredo del suo emozionante messaggio condiviso con i suoi fedeli sostenitori, la "Santa" della sin-city (città del peccato per antonomasia, ndr), Las Vegas, ha postato uno scatto che la immortala mentre sfoggia i capelli dal color castano-ramato, dopo aver detto addio alla tinta biondo platino che l'ha resa tanto celebre agli occhi del mondo. Nell'ultima foto, Britney Spears appare quindi sorridente, mentre si gode la sua nuova vacanza all'insegna della suggestiva bellezza naturale dell'isola Maui. Tra i molteplici messaggi giunti sotto il post della cantante, si legge in particolare il commento di un fan: "Ti meriti tutta la pace che senti ora".

