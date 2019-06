Britney Spears e i "salti di gioia" in spiaggia

Le preoccupazioni dei fan di Britney Spears possono per il momento essere messe da parte. Britney infatti sembra stare bene e sta riposando e prendendosi un periodo di riposo dopo la brutta avventura di qualche mese fa, alle Bahamas. Posto insolito per lei abituata a passare tutte le estati alle Hawaii, se vogliamo una novità nella vita della cantante che esce da un ricovero in una clinica psichiatrica per i suoi problemi di salute mentale che spesso l’hanno accompagnata nel corso della sua carriera ricca di successi ma anche di dolori.

Amatissima dai fan, la stessa cosa non si può dire dai più stretti componenti della sua famiglia che nel bene o nel male hanno contribuito a quella instabilità che l’ha resa molto fragile. L’ultimo episodio risale proprio a poche ore fa a nome del padre di Britney che ha denunciato un blogger Anthony Elia, fondatore di un blog dedicato alla figlia. L’accusa è quella di diffamazione da parte del blogger. Stando a quanto dice quest'ultimo, infatti, il padre della Spears nei giorni del ricovero avrebbe diffuso notizie molto più allarmanti rispetto alla realtà.

Ma Anthony non è stato il solo, dopo il ricovero della cantante infatti, c’è stata una grande manifestazione dei suoi fan a Los Angeles che chiedevano a gran voce il “rilascio” di Britney dalla clinica quasi ad accusare che fosse lì contro la sua volontà.

Non si sa se questo sia vero o meno, ma fa comunque piacere vederla fare le capriole sulla bianca sabbia della spiaggia dove si sta riprendendo, anche se sembra un po’ fuori forma e piuttosto stanca. L’augurio è quello che si riprenda presto anche se la cantante è comunque molto attiva sui social. Certo i suoi post sono un po’ criptici, pochi giorni fa ha postato un immagine di Maria Maddalena con scritto: "La storia dice che Maria Maddalena è stata salvata da Gesù... Ma lei è più interessata a me nella Bibbia di chiunque altro... e anche a lei piaceva qualche incenso”.