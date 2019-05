Brittany Allen, la ragazza che ama i lupi

Brittany Allen è una ragazza che ama la natura e in particolare gli animali. E tra tutti i cani, i migliori e più fedeli amici dell'uomo. La giovane vive a Naples in Florida e dedica la maggior parte delle sue giornate a prendersi cura di una particolare specie di cani, gli American Wolfdog. Tanto che un suo video è diventato virale sulla rete internet.

Brittany Allen e il lupo: la verità

Brittany lavora presso il Santuario dei Lupi e già a marzo di quest'anno aveva salvato un American Wolfdog di nome Yuki che era stato abbandonato dalla famiglia perché considerato "troppo difficile da gestire" secondo le stesse parole della Allen.

L'American Wolfdog è una tipologia di cane originaria dagli Stati Uniti D'America e Canada, non riconosciuta dalla FCI, nata a partire dali anni '50 del novecento dall'incrocio tra cani da slitta di tipo primitivo e popolazioni di lupi nord americani, comunemente chiamati fino al 2012 Hybrid Dog o anche Hybrid Wolf. Questa specie ha l'87,5% del Dna di un lupo grigio, l'8,6% di Siberian husky e il 3,9% di pastore tedesco.

Brittany Allen si sta impegnando molto per rendere il Santuario dei Lupi una struttura efficiente ed accogliente per questa specie. E le numerosissime foto e video presenti sul suo profilo Instagram lo stanno a dimostrare. E parlando proprio di quei video che hanno per protagonista l'American Wolfdog chiamato Yuki, Brittany spiega: "Grazie a quel video siamo riuscite a catalizzare l'attenzione della gente sul nostro progetto". E prosegue: "La storia di Yuki è diventata virale grazie a quel boomerang fatto su Instagram. Il nostro amato cane da caccia "gigante" ha bisogno di uno spazio più grande, così come gli altri lupi che arriveranno qui nel futuro. Vogliamo davvero trasformare il sogno in realtà". La giovane ha anche aperto una pagina su cui, chi lo desidera, può dare un contributo concreto per realizzare questo sogno.

