Brooke Shields: "La chirurgia plastica mi terrorizza"

Brooke Shields ha 54 anni e vuole ancora trasmettere un messaggio forte di femminilità. Lo dimostra nelle foto che pubblica sui social e lo ha confermato nel corso di un’intervista concessa a Watch What Happens Live with Andy Cohen. Ospite del talk show, l’attrice e modella è stata molto sincera sull’eventuale ricorso alla chirurgia estetica per contrastare l’avanzare dell’età: il suo volto non è mai stato ritoccato dal bisturi, almeno fino ad ora.

“ La chirurgia plastica – confessa – mi terrorizza, ma sono anche pronta a tutto per apparire al meglio e soprattutto per sentirmi al meglio ”. Niente Botox, filler e punturine per la Shields. Lei che a soli 14 anni era già apparsa su oltre 300 copertina e fece discutere con i suoi bollenti esordi al cinema ai tempi di Laguna blu.

Brooke Shields approva solo il warm sculpting

L’idea che la stuzzica è la nuova frontiera della chirurgia estetica: il warm sculpting. Si tratta di un procedimento che elimina con il laser gli accumuli di grasso localizzato senza ricorrere alla chirurgia. Le cellule grasse vengono eliminate dall’organismo nelle settimane successive al trattamento: una vera e propria lipolisi non invasiva.

Non a caso Brooke Shields è diventata da qualche tempo testimonial di SculpSure, il solo laser approvato dalla FDA, l’Ente per il controllo della sanità statunitense.

“ È davvero incredibile – racconta la Shields nell’intervista – perché elimina le cellule di grasso e funziona davvero ”. Peccato che le sue figlie, Rowan di 16 anni e Grier di 13, la pensano diversamente. “ Ogni tanto – rivela – mi indicano il volto e mi dicono: ‘Hai davvero bisogno di fare qualcosa di speciale qui’. E io le rispondo dannazione! ”.

Mai dire mai per l’ex Pretty Baby, che da Laguna blu a MAC Cosmetics è diventata un’icona di bellezza e con il passare del tempo ha fatto della raffinatezza la sua caratteristica principale.