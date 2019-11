Brooklyn Beckham ha già un'altra fiamma?

David Beckham è stato uno dei calciatori inglesi più forti degli anni novanta e duemila. Il 44enne nato a Londra, in carriera ha vestito le maglie del Manchester United, club nel quale è cresciuto, Real Madrid, Milan, Psg e Los Angeles Galaxy e oltre ad essere considerato un grande giocatore era anche molto amato dalle tante tifose che seguono il calcio e non solo per via della sua bellezza.

Beckham, soprannominato Becks o Spice Boy, è sposato dal 1999, vent'anni, con l'ex componente delle Spice Girls Victoria Adams, con cui ha anche avuto cinque figli, quattro maschi e cinque femmine. Il primogenito della coppia, Brooklyn Joseph nato il 4 marzo del 1999, sta attirando su di sè i riflettori ma non per le sue doti calcistiche, bensì per quelle di latin lover dato che nel giro di quattro mesi pare abbia cambiato ben quattro fidanzate.

Secondo il quotidiano inglese The Mirror, Brooklyn sarebbe un vero e proprio don Giovanni e negli ultimi mesi sarebbe stato pizzicato con la sorella di Kate Moss, Lottie, la canadese Natalie Ganzhorn e la sosia della mamma Victoria Adams, Phoebe Torrance. Non solo, perché il figlio maggiore di David e Victoria, avrebbe ora una relazione con una quarta ragazza: Nicola Peltz, ultima in ordine d'arrivo. La ragazza ha 24 anni, quattro in più rispetto a Brooklyn, è nata a Westchester County a New York e di professione fa l'attrice. Nicola è cresciuta con la mamma Claudia Heffner che faceva la modella e il papà Nelson, un uomo d’affari. La donna ha tre fratelli maggiori, tutti maschi, William, Brad e Matthew e una sorella minore di nome Brittany. Ha origini variegate: italiane, tedesche ed inglesi e da bambina giocava ad hockey sul ghiaccio

I gusti di Brooklyn sono molto fini e ricercati anche nelle professioni delle donne che sceglie di avere al suo fianco dato che sono tutte dello spettacolo, modelle o attrici. Una fonte molto vicina al ragazzo avrebbe confidato al tabloid inglese The Sun: "Brooklyn ha già incontrato la sua famiglia e va d’accordo con suo fratello, hanno persino festeggiato insieme" . Il primogenito di una della coppie più conosciute ed affermate in Gran Bretagna, tra l'altro, ha da poco chiuso la storica relazione con Hana Cross e pare che i suoi genitori non abbiano gradito il flirt con la sorella della modella Kate Moss. I due sembrano affiatati sui social e la ragazza ha molto seguito su Instagram con oltre 1,3 milioni di seguaci che non perdono tempo per commentare le tante foto postate dalla sexy attrice statunitense.



