Brooklyn Beckham e la fama di "don Giovanni" che preoccupa David e Victoria

Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, ultimamente sta facendo preoccupare mamma e papà per le sue doti di “sciupafemmine”. Stando al The Mirror, il ventenne passerebbe da un flirt all’altro, conquistando il titolo di “don Giovanni”. La sua ultima fiamma sarebbe la canadese Natalie Ganzhorn, ma prima della biondina, Brooklyn ha fatto capitolare diverse fanciulle, tra cui la sorella di Kate Moss, Lottie. Secondo quanto rivelato da un amico di famiglia, i genitori sarebbero preoccupati che possa diventare un nuovo “Calum Best” , figlio della leggenda del calcio George Best, divenuto famoso per la sua fama di rubacuori.

“Brooklyn sta diventando davvero prolifico nelle conquiste. Ha chiaramente ereditato il suo fascino dal padre”, ha affermato la fonte, che ha aggiunto: “Non è esattamente il più socievole dei ragazzi, ma il successo che ha con le ragazze è davvero sorprendente. Gli amici tifano per lui, ma i genitori sono meno contenti. Hanno parlato con lui della sua condotta e l’hanno avvertito che non potrà continuare ora che è sotto i riflettori. Sono molto dispiaciuti e hanno paragonato le sue stravaganze a quelle di Calum Best. Come Brooklyn, anche Calum veniva beccato fuori dai club insieme a una ragazza diversa ogni settimana. Se verrà preso sul serio come fotografo professionista, le sue abitudini non lo aiuteranno” .

Il giovane “Casanova” di casa Beckham, dopo la fine della storia con la modella Hana Cross, con la quale sembrava avesse messo la testa a posto, ha avuto una love story con Phoebe Torrance, giovane attrice britannica, famosa per essere la sosia di mamma Victoria. Dopo un passato come modello, il giovane Beckham, che ha ereditato i geni di entrambi i genitori, ha iniziato una carriera come fotografo professionista.