Bryan Adams ha eroicamente salvato una balena

Bryan Adams è famoso in tutto il mondo per le sue ballate rock e le romantiche canzoni che cantiamo anche a distanza di anni. È altrettanto conosciuto il suo amore per gli animali che, in questi giorni, lo ha portato a compiere un gesto eroico che avrebbe potuto costargli la vita. Il Daily Mail riferisce che il cantante canadese ha fatto da scudo umano a una balena per salvarla dai cacciatori che volevano ucciderla.

Adams si trovava in vacanza sull’isola di Mustique, nelle Piccole Antille, quando si è reso conto che un gruppo di cacciatori stava inseguendo una balena che nuotava in un’area di conservazione marina. Non ci ha pensato un momento ed è intervenuto in maniera decisa, sprezzante del pericolo: “Sono stato testimone del fatto che alcuni motoscafi rincorrevano una balena. Diverse barche che le giravano intorno, cercando di farle del male. L’ho visto…e sono uscito sulla mia tavola da surf, mettendomi tra la balena e i cacciatori. Ero lì in missione pacifica…la balena è stata accanto a me per un momento e, poi, è sparita”. Queste parole sono state riferite dal cantante al giornale locale Searchlight e riportate sul sito Fox Life.

Bryan Adams ha una casa sull’isola di Mustique, luogo paradisiaco in cui si rifugia per ammirare la natura che ama e fare surf. Si è occupato anche del progetto di salvaguardia dell’area, divenendo presidente del St. Vincent and the Grenadines Environment Fund. Il luogo è molto amato dalle celebrità come Mick Jagger, per esempio, che ne hanno fatto il loro buen retiro. Bryan Adams ha appena pubblicato il suo quattordicesimo album, Shine a Light, che vanta collaborazioni con Ed Sheeran e Jennifer Lopez. Il suo gesto eroico rappresenta una sana iniezione di fiducia nell’umanità.